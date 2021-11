Real Sociedad : Alexander Isak justifie sa prolongation

Il y a quelques semaines, Alexander Isak (22 ans) a prolongé son bail avec la Real Sociedad jusqu'en juin 2026, avec une clause libératoire fixée à 90 millions d'euros. Un choix que l'attaquant international suédois a expliqué dans les colonnes de Marca mardi.

«J'ai fait une bonne saison avec la Real et un bon Euro avec la Suède mais au final, j'ai décidé de prolonger ici, parce que je suis très content au sein du club. Nous avons une grande équipe, avec des bons joueurs et des jeunes. Le club grandit année après année, ce qui est très important. Je vois que les ambitions sont élevées, qu'il y a beaucoup de possibilités de continuer à obtenir des choses importantes et, comme je suis heureux, c'est pour ça que j'ai décidé de prolonger. Ma clause ? Nous les joueurs, on ne s'occupe pas trop de ça, c'est plus du côté des clubs. Nous, on joue et les clubs négocient entre eux», a-t-il confié.