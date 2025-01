PSG : un nouveau club drague Marco Asensio

Cet hiver, le Paris Saint-Germain reçoit beaucoup d’appels pour ses joueurs. Il faut dire qu’il y a du beau monde sur la liste des joueurs potentiellement sur le départ. En effet, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont les deux éléments qui sont annoncés partants durant ce mois de janvier 2025. Et de nombreuses écuries sont prêtes à accueillir l’attaquant tricolore, à l’image de Chelsea, de l’AS Monaco, du RB Leipzig, pour ne citer qu’eux. Milan Skriniar, lui, est lié à la Juventus et à Galatasaray, ainsi qu’à quelques écuries de Premier League.

En plus de ces deux dossiers chauds, les pensionnaires du Parc des Princes doivent gérer un troisième cas très important. Celui de Marco Asensio. À 28 ans, l’Espagnol est dans une situation inconfortable dans la capitale française, qu’il avait rejoint en 2023 après son passage au Real Madrid. Souvent utilisé en tant que faux numéro 9 cette saison, l’ancien de la Casa Blanca a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues (748 minutes jouées, ndlr), dont 10 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui d’inscrire 2 buts et de délivrer 4 assists.

La Real Sociedad revient à la charge

Mais le vent a tourné ces dernières semaines pour Asensio, qui a été sur le banc sans entrer en jeu à 5 reprises lors des 6 dernières rencontres où il a été convoqué par Luis Enrique. Il faut aussi ajouter qu’il n’était pas dans le groupe parisien le 22 décembre dernier à l’occasion du match de Coupe de France face à Lens. Sa dernière apparition sous le maillot du PSG remonte au 6 décembre face à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Il n’avait joué que 11 minutes ce jour-là. Ce qui ne convient pas à l’international ibérique. Un départ n’est pas exclu cet hiver. Il y a quelques jours, nous vous avons révélé que la Juventus est intéressée par le profil du joueur.

Nous vous avons également précisé que l’Inter et des clubs de Liga étaient également sur le coup. Ce lundi, Estadio Deportivo dévoile l’identité de l’un des courtisans du footballeur de 28 ans. Selon la publication ibérique, la Real Sociedad suit de très près la situation de Marco Asensio. Ce n’est pas la première fois que l’écurie espagnole s’intéresse à lui puisqu’elle était déjà sur le coup l’été dernier. Mais cette fois-ci, la porte pourrait s’ouvrir. ED précise que la Real Sociedad attend un signe de la part du joueur ou du PSG pour accélérer le mouvement.