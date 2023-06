Barça : Xavi demande une fortune pour prolonger !

Arrivé il y a plus d’un an au FC Barcelone, Xavi n’a pas tardé avant de prendre les rênes du nouveau projet barcelonais. Après une première demi-saison en dent de scie, l’ancienne légende du Barça a amené son équipe à la victoire finale en Liga cette saison. De quoi convaincre sa direction de poursuivre avec lui. Car Xavi va bien prolonger son aventure en Catalogne selon les informations du RAC1.

La radio spécialisée explique que Xavi a quasiment trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec une très grosse revalorisation salariale. Il touchera désormais 8M brut par an (contre 4M actuellement) et son staff touchera 4M brut par an (contre 1,2M actuellement). La RAC ajoute également que l’officialisation pourrait tarder pour ne pas être impacté par le fair-play financier pour le mercato.

