Monchi rejoint la direction d’Aston Villa

Après avoir quitté le club andalou pour l’AS Rome entre avril 2017 et mars 2019, Monchi quitte encore une fois son poste de directeur sportif du Séville FC, où il a, au total, passé 21 ans de sa carrière de dirigeant. C’est le club vainqueur de la Ligue Europa qui l’a annoncé via un communiqué sur son site officiel. «Le directeur sportif général du Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, a quitté le club de Nervión, mettant ainsi fin à son deuxième mandat à la tête de la gestion sportive du club. (…) Monchi fera ses adieux publiquement dans les prochains jours, lorsque son emploi du temps le lui permettra, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.»

Dans la foulée, Aston Villa a annoncé son arrivée en tant que «nouveau président des opérations footballistiques du club. Monchi arrive du Sevilla FC, où il était directeur du football. Dans ses nouvelles fonctions, Monchi rendra compte à Nassef Sawiris et Wes Edens et sera responsable de toutes les questions relatives au football au sein du groupe, travaillant en étroite collaboration avec Unai Emery pour diriger le club».

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.