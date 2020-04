Ronaldo met au fin au débat de qui est le "vrai Ronaldo" entre lui et CR7

Dans le football, deux des meilleurs joueurs de tous les temps s'appellent pareil. D'un côté le Brésilien Ronaldo Luis Nazário de Lima double vainqueur de la Coupe du monde en 1994 et 2002, de l'autre, le quintuple Ballon d'Or et quintuple vainqueur de la Ligue des Champions Cristiano Ronaldo. Deux légendes du ballon rond qui ne subissent pas le même traitement. Plus contemporain, le Portugais en subit parfois les conséquences puisque son homologue est souvent appelé "Le vrai Ronaldo".

Sur Instagram lors d'un live avec le Ballon d'Or 2006 Fabio Cannavaro, Ronaldo Luis Nazário de Lima a défendu l'actuel joueur de la Juventus : «pour Cristiano, cela doit être ennuyeux d'entendre dire que je suis le vrai Ronaldo. Les gens ne peuvent pas être comparés. Cristiano restera dans l'histoire du football pour les buts et pour la continuité qu'il a atteint. Il restera l'un des meilleurs, comme Messi.»