La sensation de Montpellier Akor Adams fait saliver un cador européen !

«Personne n’a oublié le 20 mai 2012 et le fameux doublé de John Utaka au Stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre. Un doublé qui a fait entrer John dans le livre d’or du MHSC pour l’éternité. Onze ans plus tard, le club montpelliérain a, à nouveau, décidé de miser sur un attaquant nigérian en la personne d’Akor Adams» annonçait fièrement Montpellier durant l’été au moment de signer Akor Adams. Buteur nigérian de 23 ans, ce colosse d’1m90 s’avançait en tout cas en grande confiance. Buteur phare du club norvégien du Lillestrøm SK, le natif de Kogi State avait marché sur son championnat avec 15 buts (et 2 offrandes) en 15 rencontres, ainsi que 2 buts en 2 matches de Coupe. Véritable serial-buteur, il voulait marcher dans les pas d’une légende nigériane John Obi Mikel qui s’était révélé aussi en Norvège, au Lyn Oslo avant de débarquer à Chelsea. «Ceux qu’on a vu jouer au foot là-bas. Nous avions John Obi Mikel et nous voulions tous être comme eux. C’est devenu le décor de notre rêve» a-t-il déclaré à TV2.

Proche d’aller en Belgique, un championnat qui a mis en exergue de nombreux buteurs nigérians comme Paul Onuachu (ex Genk), Emmanuel Dennis (ex Bruges) ou encore Emmanuel Gift Orban (La Gantoise), Akor Adams a finalement opté pour le Ligue 1 et c’est Montpellier qui a arraché la mise. Un transfert à 4,5 millions d’euros assorti d’un bonus d’1 million d’euros qui devait compenser la vente d’Elye Wahi à Lens contre 30 millions d’euros (+5M€ de bonus). Passer derrière un joueur qui a marqué 19 buts et délivré 6 offrandes en 33 matches l’an dernier, la mission s’avérait compliquée pour Akor Adams mais ce dernier répond totalement présent depuis le début de l’exercice. Débutant fort avec un doublé contre Le Havre (2-2) et un but contre l’Olympique Lyonnais (4-1) lors de ses deux premiers matches, il affiche désormais 7 réalisations après 12 journées et se retrouve deuxième meilleur buteur de Ligue 1.

D’ailleurs son coach Michel Der Zakarian avait profité de son doublé face au HAC pour remettre l’église au centre du village quant aux doutes entourant le niveau du joueur à son arrivée : «Akor Adams, on l’a un peu décrié car il a marqué quinze ou dix-sept buts en Norvège mais il faut les marquer ces buts. Peu importe le championnat, quand tu es un buteur, tu marques. Il a montré qu’il est capable de marquer.» Finalement, les doutes ont vite disparu pour l’un des attaquants phares de ce début de saison en Ligue 1. Un joli tour de force pour Akor Adams qui est également l’actuel Soulier d’or devant Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) et Harry Kane (Bayern Munich) grâce surtout à ses buts en Norvège évidemment mais aussi son bon début de saison en Ligue 1.

Après son dernier doublé contre Toulouse, Michel Der Zakarian a rajouté une couche à son sujet en conférence de presse : «Akor Adams, ses statistiques sont impressionnantes, oui et en plus, il met des jolis buts. Sur le premier, son contrôle est très (très) bon, ce n’est pas facile sur un ballon aérien comme ça de contrôler et d’enchainer la frappe. C’est bien parce qu’il était déçu de ses entrainements, il avait eu plusieurs situations qu’il n’arrivait pas à concrétiser. Finalement, il insiste, il insiste et cela vient lui sourire. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. […] En Norvège, on avait vu qu’il marquait beaucoup de buts mais ce n’était pas le championnat de France, on se posait la question du niveau. C’est un joueur qui a un physique énorme, 90 kilos, il faut les trimbaler, 1m90, il est puissant, il va vite, techniquement, il s’améliore… C’est un travailleur.»

Un travail qui pourrait amener une récompense puisqu’un cador européen est sur ses traces. Alors qu’Olivier Giroud reste performant (8 buts et 3 offrandes en 15 matches) mais que son contrat s’achève à l’issue de la saison, l’AC Milan garde un oeil attentif sur Akor Adams selon les informations de Sky Sports Italia et du journaliste Gianluca Di Marzio. Le club italien qui aurait d’ailleurs lancé également des démarches pour Serhou Guirassy (Stuttgart) aimerait préparer l’avenir et apporter une concurrence à Olivier Giroud. Un rôle que n’a pas su tenir Luka Jovic qui est en train de disparaître des radars. Passer en six mois de la D1 Norvégienne à l’AC Milan, il n’y a qu’un pas et Milan aimerait le faire franchir à Akor Adams cet hiver. Montpellier qui a flairé la bonne pioche à bas coût peut déjà se frotter les mains.