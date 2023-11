AC Milan : Luka Jović est au fond du trou

Pour la plupart des amateurs de foot, il est un peu un «one season man», un joueur qui se sera enflammé le temps d’une saison. Tous les supporters de l’Eintracht Francfort se souviennent de cet exercice 2018/2019 où Luka Jovic avait inscrit 27 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues. C’est surtout sur la scène européenne que le Serbe, auteur de 10 réalisations en 14 rencontres de Ligue Europa, avait impressionné. L’Eintracht n’avait été stoppé qu’en demi-finale, aux tirs au but, par le futur vainqueur de la compétition, Chelsea.

D’autres supporters, ceux du Real Madrid notamment, voient plutôt en lui l’un des plus grands échecs du club de ces dernières années. Convaincue par les performances du joueur en Allemagne, la Casa Blanca n’avait pas hésité à miser 60 M€ sur celui qui n’avait alors que 21 ans, et l’avenir devant lui. S’il devait remplir dans un premier temps le rôle de remplaçant de Karim Benzema, avant de pourquoi devenir le titulaire à la pointe des Merengues, l’avant-centre a rapidement pris un autre chemin. Après une saison ponctuée de 27 apparitions pour 2 buts, le Real a préféré le renvoyer en prêt à l’Eintracht.

Une mauvaise expérience au Real Madrid

Ce retour fut raté également et après une dernière saison dans la capitale madrilène (549 minutes de jeu seulement), Jovic a pu partir définitivement à l’été 2022, à la fin de son contrat. «Tout s’est mal passé depuis le début, rembobinait-il en mars dernier. Je suis parti de l’Eintracht trop tôt, après une seule saison au top niveau. Tous les regards étaient sur moi, et c’est dur pour un jeune de 21 ans de s’adapter au plus grand club du monde. (…) Entre blessures, covid, et pressions injustes, ce fut une expérience peu heureuse. Ce fut un honneur, mais j’ai tourné la page et je ne pense qu’à la Fiorentina.» Il y a signé un an.

Un club où il a retrouvé le sourire un peu, à défaut de son insolente réussite entrevue à l’Eintracht. Il termine cette saison avec 13 buts au compteur en 50 matchs avec la Viola en n’étant pas toujours titulaire. Il aura aussi eu le malheur de perdre deux finales, celles de Ligue Europa Conférence et de Coupe d’Italie. Le Serbe, bientôt âgé de 26 ans maintenant (le 23 décembre prochain) s’est alors engagé en faveur de l’AC Milan dans les dernières heures du mercato pour un nouveau contrat d’un an. En Lombardie, il a retrouvé la Ligue des Champions, même s’il est resté sur le banc lors des trois premières rencontres. Il devrait être sur la feuille de match face au PSG d’ailleurs ce mardi (21h).

Des signes encourageants mais…

Pioli lui avait promis un rôle de superbsub derrière Olivier Giroud et il tient ses promesses. Depuis le début de la saison, le natif de Bijeljina (Bosnie) n’est apparu qu’à 6 reprises pour seulement 212 minutes de jeu et un compteur toujours bloqué à zéro. Comme l’ensemble de son équipe, il peine devant le but mais affiche un visage qui plaît au club. Lors du nul contre Naples, il est tout proche d’être décisif en fin de rencontre (2-2) où il est entré à neuf minutes du terme à la place d’Olivier Giroud. «Si Calabria avait marqué après la tête de Jovic, on parlerait d’un bon changement », pestait le coach rossonero après le match. Il semblait tout de même être sur la bonne voie à en croire les informations en Italie.

Alors que Pioli avait accordé deux jours de repos à ses hommes après le match à Naples, le Serbe était venu s’entretenir à Milanello, symbole d’une attitude toujours louée en interne. Un comportement particulièrement apprécié par le staff technique d’après La Gazzetta dello Sport qui voit cela comme une volonté de vouloir réussir. Il a d’ailleurs été récompensé d’une titularisation, sa seconde de la saison, contre l’Udinese samedi aux côtés d’Olivier Giroud. Malheureusement pour l’international des Orlov, la prestation a été jugée «désastreuse» par le quotidien italien aux pages rosées, et Stefano Pioli l’a carrément sorti à la mi-temps. Une nouvelle contre-performance décevante qui enterre fort probablement les chances de voir Jovic débuter contre le PSG et les prochaines grosses affiches.