JT Foot Mercato : le plan de Manchester United pour redevenir un grand d’Europe

Manchester United veut frapper fort ce mercato !

Les dirigeants des Red Devils sont prêts à recruter deux gros cadres de la sélection anglaise. À commencer par Harry Kane qui est devenu la priorité du club ces dernières semaines. Le buteur ne devrait pas prolonger avec Tottenham qui serait prêt à le vendre pour 100 M€, un montant qui n’effraie pas MU. Et le club est également prêt à faire exploser le budget en recrutant Jude Bellingham. Le milieu de Dortmund fait rêver tous les gros calibres européens. Manchester City, Manchester United et le Real Madrid se battent pour s’offrir ses services. Pour étoffer l’effectif, Manchester United veut aussi recruter Ryan Gravenberch selon nos informations. Erik ten Hag l’a coaché du côté de l’Ajax, ce qui pourrait convaincre le néerlandais de quitter le Bayern, où il a peu de temps de jeu. Les Mancuniens pourraient peut-être compter sur Marcel Sabitzer à la rentrée. Prêté sans option d’achat, l’Autrichien aimerait bien rester définitivement chez les Red Devils comme il l’a confié en conférence de presse. Enfin, Ten Hag veut continuer à s’appuyer sur des hommes forts du vestiaire, il a répété à plusieurs reprises qu’il veut absolument garder Anthony Martial malgré ses nombreux problèmes physiques. David de Gea, en fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain, serait sur le point de rempiler après avoir accepté de renoncer à une partie de son salaire colossal, indique le média ESPN. Par contre 12 joueurs sont invités à quitter Old Trafford d’après le Daily Mail. Eric Bailly, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Donny Van de Beek, Brandon Williams, Facundo Pellistri et Harry Maguire sont cités par le média. Pour le dernier, Leicester serait chaud pour le récupérer.

Zidane de retour à la Juve ?

Après un long moment de réflexion, Zinedine Zidane a pris une décision importante pour son futur. Selon les informations de RMC, Zidane veut être l’entraîneur de la Juventus de Turin. Un de ses clubs de cœur, où il a évolué de 1996 à 2001. Déjà en 2019, il avait failli signer en faveur du club italien. Le challenge de réinstaller les Bianconeri parmi les équipes majeures séduirait le natif de Marseille. Encore faut-il que la Juve se décide à se séparer de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 7 M€. Régulièrement critiqué et souvent nerveux cette saison, ce dernier ne fait plus l’unanimité, contrairement à la mythique figure Zinedine Zidane. Les planètes ont l’air d’être alignées pour son retour à Turin.

Une retraite à Santos pour Neymar ?

Actuellement au Brésil où il poursuit sa convalescence, Neymar a fait une grande annonce sur son avenir. Il était présent dans les tribunes du Vila Belmiro pour assister au match de Copa Sul-Americana entre Santos et l’Audax. La star du PSG a évoqué son futur et a promis de revenir au club. «Un jour, je reviendrai. Je reviendrai. C’est génial de revenir dans ma maison. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux de revenir après dix ans. Malheureusement, c’est un match nul, je voulais qu’ils gagnent. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l’affection des supporters. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert les portes, à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. Si je rêve de rejouer pour Santos, imaginez eux les supporters», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Globoesporte.