Michael Olise en passe de signer à Chelsea !

Chelsea ne s’arrête plus ! Et visiblement, les Blues adorent recruter français. Après avoir enrôlé Benoît Badiashile, Axel Disasi, Wesley Fofana, Malo Gusto, Malang Sarr, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku, le club londonien est bien parti pour recruter Michael Olise (21 ans, sous contrat jusqu’en 2026).

Le milieu offensif de Crystal Palace était une cible des Blues depuis de nombreuses semaines, mais tout s’est accéléré. RMC Sport annonce qu’un accord de principe a été trouvé avec les Eagles pour le transfert du Français en échange d’un montant légèrement inférieur à 40 M€. Arrivé à Crystal Palace en 2021, Olise c’est 6 buts et 19 passes décisives en 71 matches, toutes compétitions confondues.