Real Valladolid-FC Barcelone : les compositions officielles !

Quatre points derrière le Real Madrid, le FC Barcelone n'a toujours pas le droit à l'erreur au moment d'affronter le Real Valladolid, à l'occasion de la 36e journée de Liga. Les Blaugranas doivent s'imposer au stade José-Zorilla, pour revenir à un point des Merengues, leaders du championnat à trois journées de la fin et qui affronteront Grenade lundi. En face, le club présidé par l'ancien attaquant brésilien Ronaldo a besoin d'un succès pour assurer son maintien dans l'élite.

Pour cette rencontre, Sergio González change complètement son onze. Six joueurs titulaires lors de la défaite à Valence il y a quatre jours (2-1) sont remplacés ! Pas d'Hatem Ben Arfa ni de Mohammed Salisu, absents ce soir. Javi Moyano, Javier Sanchez et Raul Carnero intègrent la défense, Oscar Plano et Ruben Alcaraz le milieu, alors que devant Sergi Guardiola fait son retour. Du côté de Quiqué Setién, on ne déroge pas au 4-4-2 en diamant qui fait le bonheur d'Antoine Griezmann depuis deux rencontres. Si Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Arthur sont blessés, Ansu Fati suspendu, le XI a fière allure. Arturo Vidal et Sergi Roberto accompagnent Sergio Busquets dans l'entrejeu, alors que Riqui Puig devrait évoluer comme meneur de jeu derrière le duo Griezmann-Messi. Luis Suarez débutant sur le banc.

Les compositions d'équipes

Le XI du Real Valladolid : Masip - Javi Moyano, Javier Sanchez, Kiko Olivas, Raul Carnero - Joaquin Fernandez, San Emeterio, Alcaraz, Kike Perez - Plano, Guardiola

Le XI du FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, Sergi Roberto, Riqui Puig - Messi, Griezmann