Chelsea : Wesley Fofana victime d’insultes racistes

Victime d’insultes racistes après la rencontre face à Arsenal, Wesley Fofana a vu son club de Chelsea monter au front pour prendre sa défense publiquement : «Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par la récente augmentation des insultes raciales en ligne envers nos joueurs. Les abus dont Wes Fofana a été victime après le match d’hier sont odieux et ne seront pas tolérés. Wes et tous nos joueurs bénéficient de notre soutien total. Nous collaborerons avec les autorités compétentes pour identifier les auteurs et prendre les mesures les plus fermes possibles».

Le défenseur français a, par ailleurs, réagi en story ce lundi après-midi : «2025, la bêtise et la méchanceté ne se cachent plus.. Ce n’est pas juste du football, ce n’est pas juste un "jeu" quand certains pensent que leur couleur de peau les rend supérieurs aux autres. Il est temps que les choses changent, que les plateformes agissent et que chacun prenne ses responsabilités». Décidément l’année 2025 est marquée par le climax de la bêtise humaine dans le monde du football.