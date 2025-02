Celtic-Bayern : les compositions officielles

La suite des barrages aller de la Ligue des Champions voit le Celtic accueillir le Bayern Munich (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Si en championnat les hommes de Kompany mène leur petit bonhomme de chemin, il ne faut pas qu’ils oublient leur défaite cinglante 3-0 contre le Feyenoord il y a trois semaines, les forçant à passer par ce tour éliminatoire.

La suite après cette publicité

Vincent Kompany fait confiance à son 4-2-3-1. De retour en grâce, Olise est aligné d’entrée de jeu. La révélation des JO pourra combiner sur le côté droit avec Laimer tandis que de l’autre côté il y aura Sané et Guerreiro. Kimmich et Goretzka seront devant la défense et Kane sera seul en pointe. De son côté, Brendan Rodgers utilise un 4-3-3. Les deux Japonais Hatate et Maeda sont bien présents dans les onze de départ. Pour le moment, Jota est sur le banc malgré son but contre Motherwell.

Les compositions officielles :

Celtic : Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - Engels, McGregor, Hatate - Kühn, Idah, Maeda

Bayern : Neuer - Boey, Upamecano, Dier, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Sané - Kane