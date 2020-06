PSG : Thiago Silva dévoile de nouvelles pistes pour son avenir

On semble enfin fixé sur l'avenir de Thiago Silva. Le défenseur central brésilien de 35 ans ne sera vraisemblablement pas conservé par le champion de France en titre. Dès lors, la question de son avenir va se poser, alors que les Parisiens n'auraient pas forcément prévu de le remplacer. La rumeur d'un retour au Brésil est notamment apparue au pays, alors qu'en Europe, il aurait des touches au sein de plusieurs écuries de Serie A.

Et comme il l'a confié dans un live Instagram organisé avec le média brésilien Caras, il souhaite continuer l'aventure en Europe. « Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense, ils m’ont ouvert leurs portes quand j'ai souffert de la tuberculose. J’ai une éternelle gratitude pour cela, mais j’ai encore des objectifs à atteindre en Europe », a ainsi répondu celui qui est encore joueur du Paris Saint-Germain.

Il semble d'ailleurs avant tout concentré sur la fin de saison avec le PSG, avec les finales de Coupe et la Ligue des Champions. « Nous avons l’intention de rentrer en France la semaine prochaine, de reprendre notre quotidien. Dans ma situation, retourner au travail est quelque chose d’impératif, ça me manque, ça fait trois mois à la maison, ma femme n’en peut plus », a-t-il notamment lancé. Voilà qui est clair. Thiago Silva devrait poursuivre sa carrière sur le Vieux Continent. Avis aux intéressés !