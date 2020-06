Quel avenir pour Thiago Silva ?

Cela se chamboule dans la tête de Thiago Silva. Après de longs mois d'attente, il a appris que le PSG ne renouvellerait pas son bail qui s'achève au 30 juin. Il est attendu prochainement à Paris pour rencontrer le directeur sportif Leonardo afin de formaliser son départ mais surtout les modalités d'une prolongation de deux mois pour achever la saison européenne. Il sera alors temps pour lui de soupeser les différentes options qui se présentent.

Comme nous vous l'avions révélé, Everton et un autre club anglais se sont vite penchés sur le défenseur central de 35 ans, qui fêtera son 36e anniversaire en septembre prochain. Jamais passé par l'Angleterre, Thiago Silva suscite un vif intérêt outre-Manche, de par son expérience et son statut de joueur libre. C'est aussi sûrement en Angleterre qu'il serait plus aisé de négocier le meilleur salaire possible. Des médias anglais annoncent que 5 clubs au total sont intéressés, avec donc Everton, Arsenal, Newcastle, West Ham et Wolverhampton.

L'Italie, destination favorite

Mais ont-ils une chance face aux clubs italiens ? Selon les informations d'ESPN, le désir du Brésilien est de retourner en Italie, où il avait brillé entre 2009 et 2012 avec l'AC Milan. Toutefois, selon nos informations, malgré une évidente attirance mutuelle, il ne devrait pas revenir chez les Rossoneri, dont le nouveau projet sera axé sur de plus jeunes joueurs. Le club de Naples serait à l'affût, surtout si Kalidou Koulibaly, son roc défensif, venait à être transféré cet été. L'entraîneur n'est autre que Gennaro Gattuso, ancien coéquipier de Thiago Silva à Milan.

Comme le rapporte ESPN, le souhait de Thiago Silva est de continuer au moins deux ans en Europe. Il s'estime en excellente condition physique et ses derniers mois en Ligue 1 n'ont effectivement pas montré de premiers signes de faiblesse à ce niveau-là. Dès lors, un retour au Brésil pour y terminer sa carrière semble à exclure, malgré la récente photo publiée par Fluminense, où Thiago Silva y arbore le maillot du club. Quel sera au final le point de chute du futur ex-capitaine du PSG ?