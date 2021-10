Ballon d'Or, PSG : Messi soutiendra Neymar et Mbappé

Depuis son arrivée en fanfare en France cet été, Lionel Messi (34 ans) ne s'est encore jamais exprimé dans les médias français. La Pulga s'est récemment livrée à nos confrères de France Football pour un entretien qui sortira ce samedi mais dont les premiers extraits ont déjà filtré. Ce vendredi, La Chaîne L'Equipe a en effet diffusé une courte partie de l'interview du numéro 30 du PSG. Grande actualité du moment, le Ballon d'Or 2021, dont les 30 lauréats sont désormais connus, a notamment été évoqué par le sextuple vainqueur de cette prestigieuse récompense.

« J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian (Mbappé) », a dans un premier temps lancé l'Argentin, avant de poursuivre. « Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme (Robert) Lewandowski. (Karim) Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C'est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d'Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l'année. » Leo Messi fait justement partie des principaux favoris pour cette édition 2021 du Ballon d'Or.