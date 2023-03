Angers : les joueurs du SCO n’en peuvent plus !

La dalle angevine n’est plus qu’un lointain souvenir. Le temps où le SCO d’Angers apportait sa fraîcheur sur la Ligue 1 avec son jeu physique, sa solidité défensive et ses individualités est désormais révolu. De retour en Ligue 1 en 2015-16 sous les ordres de Stéphane Moulin, le club du Maine-et-Loire devrait retrouver la Ligue 2 en fin de saison, il n’y a plus guère de doute, la faute à une saison catastrophique et d’un bilan famélique de 2 victoires en 26 journées, 58 buts encaissés et 12 points de retard sur le premier non relégable à 12 journées de la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Abdel Bouhazama viré par Angers

Déjà apocalyptique, la saison du club angevin a basculé dans le ridicule face à Montpellier encaissant un 5-0 net avec un but inscrit dans les premières minutes de jeu. Et si sportivement, rien ne va plus depuis bien longtemps à Angers, en coulisse ça vire au grand n’importe quoi. La causerie d’avant match où les propos du coach Abdel Bouhazama à propos de la titularisation de l’arrière-gauche Ilyes Chetti, poursuivi pour agression sexuelle et qui doit comparaître en avril devant le tribunal d’Angers, ont choqué de nombreux joueurs du club comme l’a d’ailleurs rappelé L’Equipe qui a cité un joueur sous couvert d’anonymat. « Il a dit : ''c’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles’'. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil.»

À lire

Angers SCO : Ilyes Chetti poursuivi pour agression sexuelle

Déjà fragilisé par un bilan famélique depuis qu’il a succédé à Gerald Baticle à la tête du club, Abdel Bouhazama est sur la sellette. Selon nos informations, une réunion de crise était prévue ce mardi et l’ancien responsable du centre de formation du SCO d’Angers a été débarqué à l’issue de celle-ci. Mais ce dernier n’est pas le seul à se trouver sur le grill. En coulisse, les joueurs sont totalement perdus et déboussolés. Plusieurs d’entre eux sont énervés envers le coach, mais aussi envers le directeur de la communication, mais aussi et surtout contre le coordinateur sportif du club, Laurent Boissier.

La suite après cette publicité

Laurent Boissier dans le viseur de plusieurs joueurs de l’équipe

L’ancien directeur sportif du Nîmes Olympique est accusé en interne d’avoir affaibli l’équipe de manière trop drastique en seulement quelques mois. Il faut dire qu’il a procédé à un vaste coup de balai de cadres du club ces derniers mois. Tous titulaires au club, Thomas Mangani, Ismaël Traoré, Romain Thomas, Vincent Manceau sont partis libres. Mohamed Ali Cho, Angelo Fulgini, Azzedine Ounahi, Jimmy Cabot, Sofiane Boufal ont été vendus pour renflouer les caisses. Seul problème, ceux qui sont venus les remplacer n’ont pas convaincu, c’est le moins que l’on puisse dire. En interne, beaucoup s’interrogent même sur leur capacité à évoluer en Ligue 1.

Une période sombre s’annonce donc au SCO avec la Ligue 2 en ligne de mire. La saison prochaine risque d’être compliquée à gérer avec des joueurs à la peine moralement. Si les meilleurs quitteront le club en fin de saison, de nombreux joueurs vont se retrouver bloqués sur les bords du Maine. Et si Bordeaux a pu compter sur ses jeunes pépites pour sortir la tête de l’eau dans l’antichambre de l’élite, rien n’indique qu’il en sera de même chez l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 qui manque cruellement de talents et de compétitivité dans ses équipes de jeune. Un véritable gâchis pour toute une ville et ses supporters qui pouvaient compter depuis peu sur une nouvelle tribune flambant neuve et ultra moderne portant la capacité du stade Raymond-Kopa à quasiment 20 000 places. D’ailleurs, les Ultras du Kop de la Butte 1992 ont sorti un communiqué cinglant appelant à une manifestation dimanche matin devant le stade Raymond-Kopa avant le match contre Toulouse. Les supporters s’en prennent ouvertement à Saïd Chabane, au clown "Boissier" et réclament d’ailleurs la tête de Bouhazama : « Après son échec à la tête de l’équipe et ses déclarations hallucinantes, Abdel Bouhazama ne doit pas continuer à entraîner le SCO. » Ambiance…