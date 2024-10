OM-PSG : Roberto De Zerbi attend plus de Mason Greenwood

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se retrouver à l’Orange Vélodrome pour le Classique. Chez eux, les Phocéens veulent faire un joli coup, eux qui s’appuient notamment sur leur recrue estivale Mason Greenwood (6 buts, 1 assist en 8 rencontres toutes compétitions confondues). Mais Roberto De Zerbi attend encore plus de la part de l’ancien joueur de Manchester United. C’est ce qu’il a expliqué en conférence de presse ce vendredi.

«J’attends encore plus de lui. C’est un joueur différent des autres. Il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus un joueur d’équipe. Il doit travailler sur la phase sans ballon. Mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c’est de faire progresser les joueurs.» Il espère donc aider Greenwood à franchir encore des caps supplémentaires pour aider l’OM à atteindre les sommets et pourquoi pas faire tomber le PSG de son trône.

