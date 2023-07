L’OL prête Florent Sanchez à Molenbeek

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce dimanche après-midi le prêt sans option d’achat de son milieu de terrain Florent Sanchez (20 ans) du côté du RWD Molenbeek, autre propriété de John Textor. Il y fera ses griffes pour la saison à venir, et ce sous la houlette d’un ancien Gone, en la personne du Brésilien Claudio Caçapa, arrivé récemment sur le banc de la formation belge, promue en Jupiler Pro League après avoir remporté le second échelon lors de l’exercice qui vient de s’écouler.

«Issu de l’Académy, l’international français U20, qui a participé à la dernière Coupe du Monde en Argentine, avait été prêté lors des deux dernières saisons au FC Villefranche (National) et au FC Volendam où il a disputé 13 matches d’Eredivise (Ligue 1 des Pays-Bas). Agé de 20 ans, Florent Sanchez-Da Silva, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025, découvrira le championnat belge au sein du RWD Molenbeek, membre d’Eagle Football, et entraîné depuis cette semaine par Claudio Caçapa.»

