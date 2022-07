Mercato PSG : les doutes de Danilo Pereira

La suite après cette publicité

Luis Campos et Antero Henrique en place sur le mercato, Christophe Galtier à la manoeuvre sur le terrain, le nouveau PSG se met tranquillement en place. Leonardo et Mauricio Pochettino ne sont plus là depuis quelques jours seulement, tout semble indiquer qu'il s'agit déjà d'une époque très lointaine. Comme l'a d'ailleurs dit Nasser Al-Khelaifi récemment, c'est la fin de la récréation et du bling bling. Place désormais au travail et à l'humilité.

Cette double doctrine colle d'ailleurs parfaitement à Danilo Pereira depuis son arrivée au PSG, sous l'impulsion d'un Leonardo qui avait su alors faire jouer ses réseaux pour faire venir cet international portugais du FC Porto dans les toutes dernières heures du mercato estival 2020 en prêt payant obligatoire pour une opération totale estimée à 20 M€. Deux ans plus tard, le bilan du solide et polyvalent Portugais est plus qu'honorable.

Capable d'évoluer au milieu de terrain, il a souvent dépanné en défense centrale quand le besoin s'en faisait ressentir dans un secteur de jeu un peu limite. Rarement étincelant, parfois bon, mais rarement décevant, Danilo Pereira s'est aussi mué en buteur avec 5 réalisations en L1 l'an passé. Oui mais voilà, le n°15 du PSG, âgé de 30 ans, disposant d'un solide contrat courant jusqu'en juin 2025 est un joueur estampillé "Leonardo".

Une discussion avec Luis Campos et Antero Henrique

S'il bénéficie du soutien des supporters, son nom a souvent été évoqué dans les possibles indésirables du club parisien. Début juin, il se disait content de son bilan et souhaitait s'inscrire dans la durée au PSG. Son entourage nous avait également confié son souhait de rester dans la Capitale malgré quelques timides touches en Angleterre et au Portugal. Mais en coulisse, le joueur, qui a eu une franche discussion avec Luis Campos et Antero Henrique dont les détails n'ont pas filtré, s'interroge forcément sur la suite des événements.

Selon nos informations, il attend fébrilement la liste des joueurs retenus pour la tournée en Asie et espère ne pas faire partie de ceux qui vont rester dans les Yvelines, pendant que les joueurs majeurs se préparent au pays du Soleil Levant. Comme dit précédemment, Danilo Pereira correspond parfaitement aux critères du nouveau PSG. Reste à savoir s'il en sera de même pour ceux de Luis Campos et de Antero Henrique.