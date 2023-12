AC Milan : Stefano Pioli évoque la blessure de Fikayo Tomori

Nouvelle contre-performance. Vendredi soir, dans le cadre de la 17e journée de Serie A, l’AC Milan n’a pu faire mieux qu’un match nul face à la Salernitana (2-2). Un point plutôt positif puisque Luka Jovic est venu égaliser dans le money-time (90e). Buteur, lui aussi, Fikayo Tomori est cependant sorti sur blessure, à l’heure de jeu, remplacé par Florenzi (65e). La tuile pour le défenseur anglais, indéboulonnable dans l’arrière-garde milanaise.

Après la rencontre, Stefano Pioli, actuellement fragilisé en interne, a évoqué la blessure de l’ancien joueur de Chelsea : «Il y a de nombreux blessés. Tomori faisait partie de ceux qui jouaient le plus, c’est un problème. Nous essaierons de le résoudre dans les plus brefs délais. Nous faisons de notre mieux en termes de préparation et de prévention, mais pour le moment, le travail ne nous donne pas les résultats que nous souhaitons». Il faut dire que l’AC Milan n’est déjà pas souvent au complet et que le pépin physique de Tomori ne tombe pas au bon moment. À surveiller.