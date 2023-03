AS Rome : José Mourinho sera sur le banc face à la Juventus

La suite après cette publicité

A la veille du choc entre l’AS Rome et la Juventus au Stadio Olimpico ce dimanche, comptant pour la 25ème journée de Serie A, les Giallorossi viennent d’apprendre une très bonne nouvelle. Suite à l’appel du club de la capitale italienne, la Cour d’appel du Sport a décidé qu’elle avait besoin de plus de temps pour évaluer ce qui s’était exactement passé entre José Mourinho et le quatrième arbitre, Marco Serra, lors de la précédente rencontre de la Roma (défaite face à Cremonese, 2-1).

La Cour d’appel du Sport a en effet décidé d’accorder un sursis à José Mourinho en gelant sa suspension de deux matchs afin de mieux comprendre ce qu’il s’était passé mardi dernier à Cremonese. L’entraîneur portugais sera donc bel et bien sur le banc de touche de la Roma face à la Juventus. Néanmoins, une nouvelle audience examinera les faits vendredi prochain et le Special One pourrait quand même être sanctionné d’au moins un match, à purger dans huit jours contre Sassuolo.

