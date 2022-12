Coupe du Monde 2022 : le cas Cristiano Ronaldo met le feu au Portugal !

La suite après cette publicité

Une petite bombe. Hier matin, Record a révélé que Cristiano Ronaldo avait voulu claquer la porte de l'équipe nationale. La raison ? L'attaquant de 37 ans n'aurait pas du tout supporter d'être remplaçant face à la Suisse. Vexé, il aurait eu un échange tendu avec Fernando Santos et aurait donc menacé de partir avant de se raviser. Rapidement, la Fédération Portugaise de Football a dégainé un communiqué de presse pour démentir ces informations et apporter son soutien à la star de l'équipe.

«Une nouvelle publiée ce jeudi rapporte que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter l'équipe nationale lors d'une conversation avec Fernando Santos, l'entraîneur national. La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale lors du séjour au Qatar. Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement indéniable envers l'équipe nationale», a-t-on pu lire notamment.

Il faut sauver le soldat CR7

Et pour clore cette affaire, CR7 a posté un message sur ses réseaux sociaux. « Un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire. Une équipe au vrai sens du terme, qui se bat pour le rêve jusqu'à la fin ! Faites un acte de foi avec nous ! Allez le Portugal ! » Mais l'affaire n'est pourtant pas terminée. Record a confirmé ses informations. Mais ce n'est pas tout puisque le directeur adjoint du média portugais a affirmé de nouveau qu'une "réunion dure et intense" avait bien eu lieu entre Fernando Santos et son capitaine.

Mais la stratégie du Portugal est de démentir. Outre le communiqué de presse, son coéquipier Otávio a été envoyé au front face à la presse. «Savez-vous la première chose que Ronaldo a faite lorsqu'il a découvert qu'il ne commencerait pas ? Il est allé parler à Gonçalo et au reste de l'équipe pour leur remonter le moral. C'est notre chef.» L'objectif est donc d'éteindre l'incendie lié à CR7 et de se concentrer sur le match face au Maroc. Ce qu'explique d'ailleurs très bien le Correio da Mahnã ce vendredi.

La presse n'est pas tendre

«Il n'y a qu'une stratégie et elle est définie : épuiser toutes les polémiques liées à Cristiano Ronaldo pour blinder le vestiaire avant le match avec le Maroc, qui permettra le passage en demi-finale de la Coupe du monde. La Fédération portugaise de football, Otávio et surtout le capitaine ont ressenti le besoin de prendre une position publique après que Record ait rapporté que Ronaldo avait menacé de faire ses valises et de retourner au Portugal après avoir appris qu'il ne serait pas titulaire contre la Suisse».

L'attitude du joueur a été scrutée de près par O Jogo lors de la séance d'hier. «Dans une séance d'entraînement où il a été au centre de l'attention, Cristiano Ronaldo s'est entraîné avec le groupe des remplaçants face à la Suisse. Fernando Santos ne doit pas bouger». Le média lusitanien attend donc que le sélectionneur mette CR7 sur le banc samedi, ce qui serait la tendance d'ailleurs. Même son de cloche pour le Correio da Manhã qui explique que «l'équipe étouffe la moue de CR7». Le technicien portugais est donc soutenu par la presse, qui lui donne raison pour avoir mis Gonçalo Ramos sur le terrain face aux Suisses et espère qu'il continuera. Le cas CR7 enflamme décidément le Portugal.