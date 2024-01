OL : le groupe convoqué pour le déplacement au Havre, avec les recrues hivernales

L’Olympique Lyonnais a l’occasion de s’éloigner un peu plus de la zone rouge, après en être sorti en battant le FC Nantes (1-0) à domicile pour sa dernière échéance de l’année civile 2023. Et pour la deuxième de 2024, après leur victoire sur la pelouse de Pontarlier en 32e de finale de la Coupe de France (3-0), les hommes de Pierre Sage se déplacent ce dimanche après-midi au Stade Océane pour y affronter Le Havre, et ce dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Pour cette avant-dernière affiche de ce week-end de football tricolore, le technicien rhodanien, confirmé sur le banc des Gones jusqu’à la fin de la saison, peut déjà compter sur les recrues hivernales, en les personnes des Brésiliens Lucas Perri et Adryelson, tout comme Malick Fofana présent dans le secteur offensif. Exclu face aux Canaris il y a deux semaines, le défenseur central croate Dejan Lovren purgera, quant à lui, son deuxième match de suspension.