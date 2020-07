Juventus : Adrien Rabiot enfin encensé en Italie !

La Gazzetta dello Sport a été bien inspirée hier, en publiant, quelques heures avant le choc entre l'AC Milan et la Juventus Turin un article consacré à la prise de pouvoir récente d'Adrien Rabiot. De nouveau titulaire mardi soir à San Siro, comme lors des 4 dernières journées de Serie A, le Français a ouvert la marque après une action de grande classe, démarrée dans son camp et achevée d'une frappe sèche en pleine lucarne après une chevauchée fantastique.

Si cela n'a pas permis à la Juventus de l'emporter, cela aura le mérite de peut-être lancer définitivement l'aventure turinoise de l'ancien Parisien. Noté 6,5 par la Gazzetta dello Sport (soit la meilleure note de la Juve avec Cristiano Ronaldo), le gaucher a récolté les louanges. « Il y a un mois, c'était une simple plus-value, aujourd'hui il ressemble à un top joueur avec un but "box to box". Et si on venait de voir qu'il avait juste besoin de jouer? », écrit le quotidien au papier rose.

Compteur enfin ouvert

Le Corriere dello Sport le désigne de son côté meilleur joueur de la Vieille Dame, devant CR7, et écrit : « un tel but doit être récompensé par une note élevée ». Pour son premier but, Rabiot a frappé fort, même si ce mercredi c'est bien l'effondrement défensif de la Juventus qui fait jaser l'Italie. Jusqu'à présent, la ligne de statistique du joueur de 25 ans restait désespérément vide, avec aucun but ni passe décisive. L'anomalie est en partie corrigée et il lui reste 7 rencontres de Serie A pour continuer sur cette voie.

C'est seulement la deuxième fois cette saison qu'il connaît une aussi bonne séquence avec plusieurs titularisations consécutives. Il semble déjà revenir de loin, alors que la presse italienne faisait encore récemment état de la volonté de la Juve d'inclure Rabiot dans des échanges avec d'autres clubs. Arrivé libre en provenance du PSG, le Français commence à prouver qu'il peut être plus qu'un bon coup sur le plan financier.