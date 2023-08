OM : Pablo Longoria justifie ses mercatos très agités

La suite après cette publicité

Contrairement à la majorité des présidents de Ligue 1, Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts. Depuis qu’il est le patron de l’Olympique de Marseille (après Frank McCourt bien évidemment), l’Espagnol a pour habitude de souvent chambouler ses effectifs. Et pour certains observateurs, cette tactique pose souvent des problèmes à l’effectif phocéen. Mais Longoria s’est expliqué.

« C’est normal avec le changement d’entraîneur de changer les joueurs. C’est fondamental de construire avec les entraineurs. Les changements c’est de l’instabilité. Il faut analyser les erreurs, mais toujours chercher à améliorer l’effectif. Il y a un message qui est important. La première saison avec Sampaoli, on avait besoin de recruter beaucoup de joueurs en prêt. On était encadré par la DNCG. Avec Tudor, c’était un mercato planifié d’une façon inattendue parce que Jorge avait démissionné. Planifier dans l’urgence, il faut prendre des décisions le plus vite possible. C’était un mercato fait dans l’urgence. Cette année, les finances du club sont meilleures. C’est la raison pour laquelle on a moins de joueurs en prêt. (…) Il faut aussi planifier sur l’avenir. mais tu es toujours régulé par ta situation financière », a-t-il expliqué en conférence de presse.