Barça : quand Ronald Koeman rencontrait Gerard Piqué... il y a 30 ans !

Après avoir accepté une baisse salariale pour aider la direction du Barça à enregistrer ses nouvelles recrues Memphis Depay et Eric Garcia, Gerard Piqué est devenu le nouveau chouchou des supporters catalans, certains le voyant même comme le président du club. Le défenseur central du FC Barcelone a permis en quelque sorte à son entraîneur Ronald Koeman de prendre les trois points face à la Real Sociedad (3-2) pour la première à domicile de la saison.

Pourtant, lors de l'arrivée du Néerlandais sur le banc du FCB l'été dernier, ce n'était pas la première rencontre entre Koeman et Piqué. Sur son compte Twitter, l'ex-international espagnol (103 sélections) a posté une vidéo datant du 2 février 1992 (il n'avait que 5 ans), dans laquelle on peut le voir demander un autographe et poser pour la photo avec son actuel entraîneur, à l'époque défenseur central blaugrana, quelques mois avant le sacre en Ligue des Champions. Koeman était d'ailleurs le seul buteur en finale contre la Sampdoria de Gênes à Wembley (1-0).