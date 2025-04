LdC : Aurélien Tchouameni supportera le PSG

Le Real Madrid ne sera pas an rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions, éliminé par Arsenal ce soir, au contraire du PSG. Aurélien Tchouameni assure même qu’il supportera le club de la capitale dans le dernier carré de la compétition.

«On a regardé le match hier, entame le milieu de terrain sur Canal+. On est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux mais on verra comment ça se passe la suite pour eux.» Le PSG appréciera.