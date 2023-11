OL-LOSC : les explications étonnantes de Fabio Grosso sur ses choix surprenants

L’Olympique Lyonnais est retourné dans la crise ce dimanche soir. Sur leur pelouse face au LOSC, les Gones ont encore montré tous leurs défauts pour subir un nouveau revers qui les plongent, une nouvelle fois, dans le doute. Derniers de Ligue 1, les joueurs rhodaniens sont en proie au doute et semblent que très peu à l’aise avec les consignes tactiques de leur entraîneur Fabio Grosso. L’entraîneur italien, qui est retourné à Lyon en septembre dernier, ne compte qu’une seule victoire à son actif et tâtonne.

Alors qu’il change de composition d’équipe à chaque match, le champion du monde 2006 semble totalement perdu. Ce dimanche l’a d’ailleurs démontré parfaitement. Alors qu’il avait décidé de remettre Alexandre Lacazette dans le onze après l’avoir mis sur le banc contre Rennes, l’ancien technicien de Frosinone a finalement sorti le buteur de 32 ans à la mi-temps ce dimanche. Une décision incompréhensible alors que Mama Baldé a été l’auteur d’une entrée en jeu cataclysmique ponctuée par deux énormes occasions manquées.

Grosso est satisfait de ses changements tactiques

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo sur sa décision de sortir son capitaine, le coach transalpin s’est fendu d’une sortie pour le moins alambiquée : «Si je risque de perdre Lacazette avec mes choix ? J’espère ne pas le perdre. Je fais mes choix pour améliorer ce qui n’allait pas en première période. C’est un joueur avec de grandes qualités et il l’a montré durant toute sa carrière. A la mi-temps, j’ai choisi de mettre d’autres joueurs qui ont fait de belles entrées. On a eu des occasions et contre cette équipe, si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas.» La sortie de Lacazette n’est pas la seule folie tactique de Grosso ce dimanche. Auteur d’un triple changement à la pause, il a également changé deux fois de système en seconde période. En faisant sortir Tino Kadewere pour Dejan Lovren, Grosso est passé à une défense à trois avant de finalement revenir à son choix initial à quatre défenseurs en remplaçant Sinaly Diomandé par Diego Moreira.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 23 13 6 6 5 2 17 11 18 Lyon 7 12 -12 1 4 7 9 21

Alors qu’il semble dépassé par les événements, l’ancien latéral gauche de l’OL a déclaré qu’il continuait d’y croire à l’issue de la rencontre : «Si je me sens perdu? Non moi je ne me sens jamais perdu. On sait que c’est très difficile mais moi je ne me sens jamais perdu. Il y a la place pour batailler, pour essayer. Je reste avec courage, envie, détermination et je compte sur les joueurs qui ont ces caractéristiques. J’essaie de faire mes choix au mieux pour l’équipe. On sait qu’on est derniers, qu’on joue contre le quatrième, il y a une différence sur le terrain. C’est difficile à dire puisqu’on perd le match mais on a plusieurs occasions, on prend un but et un deuxième tout de suite. Bien sûr qu’on est fragiles et qu’il y a des choses à améliorer mais on essaie de le faire pour remonter au classement. Les joueurs qui sont rentrés sont bien rentrés. Malheureusement on perd le match. On sait qu’à notre position on perdra plus de matchs qu’on en gagnera mais il faut en gagner suffisamment pour reprendre les équipes juste devant. Ce n’est pas facile à dire quand on joue pour l’OL mais c’est comme ça.» Malgré ces belles paroles, il n’y a rien de mieux que les actes pour solidifier un effectif en proie au doute. Et cela passera forcément par des victoires…