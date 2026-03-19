Sénégal, Souleymane Diawara : «je me suis cru au Marrakech du Rire»

La décision de la CAF d’annuler la victoire du Sénégal et de désigner le Maroc comme nouveau vainqueur de la CAN 2025 continue à faire couler beaucoup d’encre. Surtout chez les Sénégalais. Ancien joueur des Lions de la Teranga, Souleymane Diawara a confié qu’il n’en revenait toujours pas de cette annonce soudaine.

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« Je passais une bonne soirée, je regardais les matches de Ligue des Champions et là d’un coup je reçois des notifications de partout. Je me suis cru au Marrakech du Rire. (…) Je pensais que c’était une blague. Tu n’attends pas deux mois pour donner un verdict et redonner le titre aux Marocains. Tu le fais après le coup de sifflet final. L’arbitre a pris une décision qui est bonne ou pas bonne. (…) Sanctionne tout de suite, n’attends pas deux mois pour les sanctionner. (…) Dès l’instant où l’arbitre dit : « on rejoue », il n’y a plus de sanctions. En plus, il n’y a rien dans son rapport. Et là, hier soir les dirigeants de la CAF, les incompétents, les guignols, décident d’annuler la victoire du Sénégal. (…) On va encore salir l’image du football africain alors que ce n’est pas le moment et qu’on n’avait pas besoin de tout ça », a-t-il déclaré au micro de RMC.