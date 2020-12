Chelsea - West Ham : les compositions sont là

La 14e journée de Premier League offre un duel intéressant entre Chelsea et West Ham. Les Blues qui restent sur deux défaites contre Everton (1-0) et Wolverhampton (2-1) tenteront de se relancer et peuvent revenir à la cinquième place du championnat. Pour ce faire, la bande de Frank Lampard s'organise dans un 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Le Sénégalais peut compter sur Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Thiago Silva et Ben Chilwell en défense. Positionné en sentinelle, N'Golo Kanté est accompagné par Jorginho et Mason Mount au cœur du jeu. Enfin, Timo Werner, Tammy Abraham et Christian Pulisic forment le trio d'attaque.

De son côté, West Ham opte pour un 4-3-3 avec Lukasz Fabianski dans les cages. Vladimir Coufal, Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna et Aaron Cresswell composent la défense tandis que Declan Rice, Mark Noble Tomas Soucek forment l'entrejeu des Hammers. Enfin, Sebastien Haller est soutenu par Jarrod Bowen et Pablo Fornals.

Les compositions :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell - Jorginho, Kanté, Mount - Werner, Abraham, Pulisic

West Ham : Fabianski - Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell - Noble, Rice, Soucek - Fornals, Haller, Bowen