Gros scandale pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est attendu ce soir. En effet, le Real Madrid et ses supporters comptent sur lui pour mener l’opération remontada lancée par le club de la capitale ibérique la semaine dernière après la défaite 3 à 0 face à Arsenal en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Et au cas où il ne l’avait pas compris, Carlo Ancelotti le lui a rappelé hier en conférence de presse. «Kylian Mbappé est encore blessé, déçu de ce qui s’est passé. Hier, il s’est très bien entraîné, il était très motivé. Nous avons besoin de lui, nous ne devons pas seulement défendre, nous devons marquer des buts. Plus que jamais, nous avons besoin de ses buts demain. Il nous a beaucoup apporté cette saison avec ses buts, mais demain, on en aura besoin encore plus.»

KM9 sait ce qu’il lui reste à faire alors que son club doit remonter 3 buts pour espérer rejoindre le Paris Saint-Germain en 1/2 finale. Ce qui serait une sacrée histoire à raconter. Mais avant cela, il y en a une autre à écrire ce soir au Santiago-Bernabéu. Un match important pour Mbappé, qui veut aussi se racheter. Le week-end dernier, le Bondynois a été expulsé face à Alavés en Liga. L’attaquant de 26 ans a été coupable d’une grosse semelle sur Antonio Blanco et il a été sanctionné pour son geste. Il a d’ailleurs présenté ses excuses à son adversaire, mais également au vestiaire madrilène. Mbappé s’est aussi entretenu avec Carlo Ancelotti et son président Florentino Pérez pour évoquer cette expulsion qui pouvait lui coûter cher.

Une décision qui fait jaser

En effet, les médias ibériques comme de nombreux spécialistes avaient évoqué dans un premier temps la possibilité qu’il puisse être suspendu durant 3 rencontres. Il aurait notamment manqué la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Puis, certaines publications ont indiqué qu’il pourrait finalement écoper d’un match de suspension. Une tendance qui s’est confirmée hier en Espagne, où les principaux médias ont assuré que KM9 ne sera suspendu qu’une rencontre et qu’il manquera le match face à l’Athletic Bilbao lors de la 32e journée de Liga. Mais cette décision fait un énorme tollé en Espagne, où certains ne comprennent pas pourquoi le joueur né en 98 bénéficie d’une telle clémence.

En Catalogne, Mundo Deportivo ne mâche pas ses mots. «Le scandale est confirmé : Mbappé est suspendu pour un seul match ! La Commission de Discipline de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a sanctionné mardi Kylian Mbappé, expulsé dimanche dernier avec un carton rouge direct pour son tacle violent sur le joueur d’Alavés Antonio Blanco, d’un match de suspension, qu’il devra purger ce dimanche contre l’Athletic Club au Santiago Bernabéu. Les trois membres de l’instance disciplinaire ont notamment basé leur avis sur le rapport de l’arbitre Soto Grado, qui indiquait que l’attaquant français avait été expulsé "pour avoir plongé avec son pied au niveau du tibia d’un adversaire, alors qu’il se battait pour le ballon, en utilisant une force excessive".»

La Catalogne est remontée

MD poursuit : «alors que tout semblait indiquer que Mbappé serait sanctionné de deux matches, ce qui ne l’aurait jamais empêché de disputer à Séville la finale de la Coupe du Roi contre le Barça le 26 avril, la Commission de Discipline a finalement penché pour le degré minimum pour le Français, qui pourra disputer dans une semaine le match de championnat au Coliseum contre Getafe (mercredi 23 avril, 21h30), avant la finale de la Coupe du Roi.» Sport est du même avis : «Mbappé a déjà été sanctionné pour son tacle sauvage. Le Français ne manquera que le match contre l’Athletic Club après son tacle violent sur Antonio Blanco lors du match contre Alavés. Une sanction très mineure compte tenu de la gravité du geste de Mbappé, qui est expliquée dans le rapport rédigé par Soto Grado après le match.»

L’Esportiu va dans le même sens. «Mbappé suspendu un match pour son tacle très dur sur Blanco. La commission de discipline a décidé de sanctionner l’attaquant madrilène Kylian Mbappé d’un seul match après le tacle très dur qu’il a effectué lors du match contre Alavés sur Antonio Blanco, enfonçant violemment ses crampons dans la jambe du milieu de terrain, qui heureusement n’a pas subi de blessure grave. La commission de discipline aurait pu sanctionner Mbappé d’une peine comprise entre un et trois matchs, et a opté pour la sanction la plus légère.» Ce qui n’est pas très bien perçu en Catalogne. Du côté de Madrid, on respire un peu mieux après cette décision.