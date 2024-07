Espagne : la sortie polémique de Vicente Del Bosque sur Lamine Yamal et Nico Williams

Ce vendredi, l’Espagne a pris le meilleur sur l’Allemagne pour accéder aux demi-finales de l’Euro 2024 (2-1 a.p.). Au prochain tour, la Roja affrontera donc l’équipe de France qui a éliminé le Portugal. Et la formation de De La Fuente pourra se reposer encore une fois sur ses deux offensifs Nico Williams et Lamine Yamal. Les deux ailiers restent clairement les meilleurs joueurs de cette équipe depuis le début de la compétition.

Ce vendredi soir, sur les antennes d’El Larguero de la Cadena SER, l’ancien sélectionneur Vicente Del Bosque a analysé la rencontre et a créé la polémique au moment d’évoquer les performances de Yamal et Williams. « Nous avons deux immigrés qui nous ont rendus meilleurs, il y a des gens qui n’aiment pas beaucoup les immigrés. Et comme en plus, ils sont fiers de pouvoir jouer pour l’équipe nationale espagnole…», a-t-il lancé pour saluer, à sa manière, leurs performances. Problème, Yamal et Williams ne sont pas immigrés puisqu’ils sont nés en Espagne et cette déclaration fait beaucoup parler…