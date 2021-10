OL : Peter Bosz et son lien avec le derby

Arrivé cet été à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz va connaître pour la première fois un derby entre l'OL et l'AS Saint-Étienne. Le technicien néerlandais a déjà joué contre les Verts quand il était joueur à Toulon mais il a vraiment découvert l'importance de ce match en arrivant en terres rhodaniennes.

En conférence de presse, il a évoqué le match qui se déroulera ce dimanche : «un derby est toujours spécial. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Depuis que je suis ici, on me parle de ce match. J'ai compris que c'est quelque chose de spécial pour les supporters. Mais il ne vaut que trois points. Personnellement je le connaissais mais en Hollande, on ne sait pas que c'est un grand derby. Le stade Geoffroy-Guichard ? J'y ai joué. Mais Saint-Etienne-Toulon ce n'est pas un derby.»

