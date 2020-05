Alvaro Gonzalez a peur pour son avenir à l'OM

L'information a fait sensation hier. Avec la saison tronquée de Ligue 1, on apprenait par les médias espagnols qu'Alvaro Gonzalez n'était pas encore certain de rejoindre définitivement l'OM la saison prochaine. Malgré l'inscription dans le contrat d'une clause de rachat obligatoire qui aurait dû être levée par le nombre de matchs effectué sous la tunique ciel et blanche par le défenseur espagnol, l'arrêt prématuré de la Ligue 1 a crée un vide juridique. En d'autres termes, l'OM et Villarreal doivent à nouveau négocier pour transférer le joueur définitivement.

La suite après cette publicité

Il faut tout recommencer et avec les difficultés économiques du club français, cela complique la donne. Alvaro Gonzalez se dit confiant pour l'avenir et assure qu'il reçoit quotidiennement des nouvelles de son agent et de l'OM par la voix de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, l'homme qui l'a fait venir il y a bientôt un an sur la Canebière. C'est ce qu'il a affirmé à RMC ce lundi soir. Il souhaite s'inscrire dans la durée avec Marseille et surtout disputer la prochaine Ligue des Champions, ce pour quoi il s'est battu cette saison, lui qui était un taulier (19 titularisations en 20 rencontres de Ligue 1) de la défense olympienne en compagnie de Duje Caleta-Car. D'après lui, les choses devraient rentrer dans l'ordre car il a confiance en Villarreal qui respectera ses envies.

Alvaro Gonzalez veut disputer la Ligue des Champions avec l'OM

«J’espère qu’il n’y aura pas de problème car le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité: je n’ai que l’OM en tête. J’y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça. Villarreal est un club qui sait se comporter en "gentleman". Ils m’ont toujours dit qu’ils m’aideraient à jouer là où je le souhaite et ce ne serait pas juste que tout le monde ne fasse pas les efforts nécessaires pour je sois à l’OM. J’espère que cela se fera rapidement pour que je puisse être libéré et serein dans ma tête, avec un seul objectif : la reprise avec l’OM en juin prochain», assure le défenseur âgé de 30 ans, qui sait d'ores et déjà qu'un contrat de trois saisons n'attend que sa signature à la Commanderie.

La balle est désormais dans le camp de Villarreal mais surtout de la direction marseillaise. D'après les informations de RMC, l'OM compte toujours engager définitivement Alvaro Gonzalez en levant l'option d'achat ou en passant par une autre forme d'accord. L'été dernier, les deux clubs s'étaient entendus pour un prêt avec une option d'achat allant de 4 à 8 M€, en fonction du nombre de matchs disputés par l'Espagnol et du classement de l'OM à l'issue de la fin de saison. Si le joueur a disputé environ la moitié des rencontres en Ligue 1, il a en revanche largement contribué à la place de dauphin en championnat.