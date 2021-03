OM : Pablo Longoria voudrait se débarrasser de Mandanda et de Payet

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Frank McCourt poursuivait son voyage français. En effet, il était, après Marseille, du côté de Lille pour voir l'Olympique de Marseille perdre contre les Dogues (0-2) en toute fin de rencontre. Dans la foulée, il a pris son jet privé pour rallier la capitale. On a pu observer aussi le nouveau président, Pablo Longoria, mine fatiguée dans les tribunes du club nordiste. Et on sait très bien qu'il va avoir beaucoup de travail.

Si, pour l'heure, l'objectif de l'OM reste d'accrocher une cinquième position pour tenter de se qualifier pour une compétition européenne et que Jorge Sampaoli va bientôt s'asseoir sur le banc (probablement contre Rennes, mercredi prochain), il n'en reste pas moins que la saison prochaine est déjà dans toutes les têtes. Et pour cause, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat et beaucoup de prêts avec option d'achat et on imagine mal l'OM toutes les lever.

Longoria veut préparer l'avenir

Concernant le budget, malgré la grosse tournée médiatique de Frank McCourt, on n’en sait pas plus, renvoyant sans cesse au nouveau président, chargé de lui proposer un budget et de lui dire de quel montant il a besoin pour renforcer suffisamment l'équipe pour l'année prochaine. Mais, visiblement, Longoria souhaite faire table de rase du passée et serait prêt à trancher dans le vif concernant les joueurs qui sont là depuis un petit moment maintenant.

Selon les informations de L'Équipe, le nouveau président du club phocéen souhaiterait repartir la saison prochaine sans Dimitri Payet (33 ans), pourtant prolongé l'été dernier et proclamé Marseillais à vie par son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud. Steve Mandanda (35 ans), très bon hier jusqu'à sa petite erreur sur le premier but de Jonathan David, serait aussi sur la sellette. Quand on vous dit que Longoria souhaite vraiment préparer l'avenir...