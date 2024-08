Droits TV Ligue 1 : accord entre le Groupe CANAL+ et beIN SPORTS

Canal+ ne s’est pas mêlé à la bataille des droits TV de la LIgue 1, finalement remportés par le duo DAZN-beIN Sports. Mais la chaîne cryptée pourra bien offrir le match de Ligue diffusé sur beIN Sports à ses abonnés. Le Groupe Canal+ annonce en effet qu’un accord a été signé pour rester diffuseur de la chaîne qatarie jusqu’en 2030.

«Le Groupe CANAL+ et beIN SPORTS, deux des plus grands groupes de sport, de divertissement et de médias au monde, ont annoncé aujourd’hui renouveler leur accord pluri-annuel de distribution exclusive en France des chaînes beIN SPORTS, incluant la grande affiche par journée de Ligue 1 McDonald’s (alternance choix 1 ou 2) chaque samedi à 17h, sans surcoût pour les abonnés. Dans le cadre de cet accord de distribution, qui a initialement débuté le 1er juin 2020, CANAL+ propose toutes les chaînes et tous les contenus sportifs premium de beIN SPORTS au sein de ses offres CANAL+, tout en étant le distributeur exclusif de beIN SPORTS auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet, sur toutes les plateformes en France. Cet accord a dorénavant été prolongé. En outre, dans le cadre de cet accord, l’acquisition par beIN SPORTS d’une grande affiche par semaine de Ligue 1 McDonald’s (choix 1 ou 2) en France, permet aux abonnés beIN SPORTS via CANAL+ et via les différents fournisseurs d’accès à internet de profiter de ce match premium ainsi que de l’ensemble des droits sportifs premium de beIN SPORTS», peut-on lire sur le communiqué officiel de la chaîne cryptée.