Nice : deux clubs français se placent sur Wylan Cyprien

Non convoqué par Patrick Vieira pour la première journée du championnat, Wylan Cyprien ne semble plus avoir sa place dans l'effectif de l'OGC Nice, alors qu'il avait disputé 21 matchs, pour 8 buts et 4 passes décisives, la saison dernière. L'avenir semble s'écrire loin de l'Allianz Riviera alors qu'il n'a plus l'air désiré. Si l'OL avait émis un intérêt concret, deux autres clubs français se sont positionnés pour le milieu de terrain.

Les dirigeants des Aiglons ont fixé le prix de sortie à 15 millions d'euros. Une somme qui peut paraître élevée mais qui ne ferait pas si peur à Bordeaux et Strasbourg, les deux prétendants qui se seraient rajoutés selon Téléfoot. Le prêt ne semble pas être l'option voulue par les dirigeants qui avaient refusé les avances de l'Hellas Verone. L'ancien Lensois aurait aussi été approché par le Spartak Moscou, qui active en ce moment des pistes made in Ligue 1, comme avec Kenny Tete.