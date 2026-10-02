Barça : Raphinha n’est pas blessé

Touché en début de semaine lors du match Australie-Brésil, Raphinha (29 ans) a quitté le terrain plus tôt que prévu. L’international auriverde est même rentré à Barcelone, lui qui a été victime d’un léger œdème musculaire à l’arrière de sa cuisse droite. Les examens passés en Catalogne ont permis d’y voir plus clair et d’écarter un gros pépin.

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C’est ce qu’annoncent Onda Cero et Mundo Deportivo. Les deux médias ibériques assurent que le Brésilien n’est pas blessé et n’a eu qu’une petite gêne. Il est même apte pour jouer face à Getafe le 10 octobre si Hansi Flick fait appel à lui.