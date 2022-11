FC Barcelone : Ferran Torres navigue en eaux troubles

La suite après cette publicité

«Un départ ? Je viens tout juste d’arriver au Barça». Voici ce que déclarait dernièrement Ferran Torres au sujet des bruits l’annonçant sur le départ. Arrivé en provenance de Manchester City lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant international espagnol (30 sélections, 13 buts) connaît pourtant une trajectoire peu vertueuse en Catalogne. Absent une bonne partie de l’exercice précédent en raison d’une grave blessure contractée, l'ancien joueur de Valence ne donne, toujours pas, satisfaction.

Rétrogradé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Robert Lewandowski, le natif de Foios doit par ailleurs gérer la très forte concurrence présente sur le front de l'attaque. Ainsi, celui qui voit son contrat se terminer en juin 2027 voit souvent Ousmane Dembélé ou Raphinha débuter à sa place. Preuve de cette tendance, Torres n'a été titularisé par Xavi qu'à une petite reprise lors des quatre dernières rencontres en championnat. Plus encore, l'ex-buteur des Skyblues n'a débuté que quatre petits matches depuis le début de la saison et n'a jamais commencé sur la scène européenne.

Ferran Torres souffre de la concurrence !

Une nouvelle fois décevant lors de son entrée en jeu contre Valence (1-0), ce week-end, Torres s'est, encore, illustré par son manque d'efficacité devant le but. Auteur d'un énorme manqué, le protégé de Luis Enrique sous le maillot de la Roja compte, cependant, bien se racheter lors de la prochaine Coupe du monde, prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Malgré des performances plus que contrastées - 3 buts et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues - Torres devrait, en effet, bien faire partie du voyage au Qatar. C'est en tout cas l'espérance du board catalan selon les dernières informations de Sport.

Avec cette échéance internationale, les hautes sphères barcelonaises espèrent voir Torres briller et ainsi faire le plein de confiance. Et pour cause. Si un départ de Catalogne est pour l'heure exclu et que Xavi, séduit par le profil polyvalent de son numéro 11, compte plus que jamais sur lui, les dirigeants attendent malgré tout plus du buteur blaugrana, qui plus est au regard de l'investissement réalisé. En attendant, Ferran Torres tentera, lui, de retrouver le chemin des filets à l'occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions. D'ores et déjà éliminé, le Barça se déplace, ce mardi à 21 heures, sur la pelouse des Tchèques du Viktoria Plzen.

