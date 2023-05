Racisme : Casemiro monte au créneau pour défendre Vinicius Junior

Les soutiens se succèdent pour Vinicius Junior. Alors que l’ailier brésilien a été victime ce dimanche d’insultes racistes lors du match entre Valence et le Real Madrid, de nombreux joueurs ont pris la défense du numéro 20 de la Maison Blanche. Parmi eux, on retrouve notamment Neymar ou encore Kylian Mbappé. Un autre coéquipier en équipe nationale, Casemiro, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour soutenir « Vini ».

« Je suis déçu et très triste de voir, honteux, comment se répètent les épisodes de racisme avec mon coéquipier Vinícius Junior. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce problème qui transcende le sport, affecte toute la société et reste impuni. Une condamnation publique ne suffit pas, une sanction est nécessaire. La Liga doit prendre d’urgence des mesures exemplaires, car ces incidents racistes répétés ternissent l’image non seulement du football espagnol, mais de tout le football mondial. Et le sentiment doit être unanime : tolérance zéro !!!! »

