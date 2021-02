Les confidences de Jérémy Mathieu sur le vestiaire du FC Barcelone

Bien parti pour être sorti de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale et largué dans la course au titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone traverse une crise importante. Tout ça sans parler d’un vestiaire ayant souvent fait parler à cause des mauvaises relations supposées entre Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment. Nul ne sait vraiment ce qu’il en est, mais un homme a confirmé que l’union sacrée n’est pas une tradition chez les Culés.

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe de l’UEFA, du Mondial des Clubs, de la Liga, d’une Supercoupe d’Espagne et de trois Coupes du Roi sous le maillot blaugrana, Jérémy Mathieu peut dire merci au Barça d’avoir considérablement étoffé son palmarès. Mais l’ancien défenseur barcelonais, aujourd’hui à la retraite, a confié à la radio RAC1 que le vestiaire culé n’est pas très solidaire.

« Au Barça, il n’y avait que Xavi et Cesc (Fabregas) qui te parlaient quand tu commettais une erreur pour te dire que ce n’était pas grave, que tu ferais mieux la prochaine fois. Ils étaient positifs. C’est ce qui manque au vestiaire du Barça, mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Tu es un peu seul, mais ça ne fait rien. J’ai très mal vécu ma dernière année au Barça. J’avais l’impression que c’était à cause de moi qu’on a perdu à Turin (3-0 contre la Juve en 1/4 de finale de Ligue des Champions en 2017). On m’a « tué », mais le foot, ça se joue à onze. »

«Griezmann a fait une erreur en venant à Barcelone»

Lancé sur la situation de Clément Lenglet, qui traverse une grosse crise de confiance, Mathieu n’est pas surpris de voir l’ancien Nancéien dans cet état (il a été notamment filmé en train de quitter le Camp Nou en pleurant). « Je ne sais pas comment c’est dans le vestiaire du Barça, mais moi, je m’y sentais seul, personne n’est avec toi. Pour moi, ce n’est pas l’esprit d’un club de football. Tout le monde le « tue », ça fait partie du football. Il faut être très positif pour qu’il renverse la situation. »

Enfin, sur le cas Griezmann, Mathieu n’y est pas allé par quatre-chemins. « Griezmann n’est pas au niveau qu’il a affiché à l’Atlético. Personnellement, je crois qu’il a fait une erreur en venant à Barcelone. À Madrid, il était une pièce importante et je ne sais pas s’il a la même importance au Barça. Mais bon, s’il se sent bien à Barcelone, ce n’est pas important. »