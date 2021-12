PL : porté par Bernardo Silva, Manchester City domine Watford et s'installe en tête du championnat

Après la défaite de Chelsea sur la pelouse de West Ham (2-3) et la victoire arrachée de Liverpool à Wolverhampton (1-0), Manchester City (3e, 32 pts) pouvait réaliser la bonne opération de cette 15e journée de Premier League. Opposés à Watford, les hommes de Pep Guardiola restaient sur quatre victoires consécutives et pouvaient prendre la tête du championnat en cas de nouveau succès. En face, Watford (17e, 13 pts) restait sur deux défaites d'affilées et devait réagir au risque de voir les trois décrochés - Norwich, Newcastle et Burnley - revenir. Pour cette rencontre, les Citizens se présentaient donc en 4-3-3 où Foden, Grealish et Sterling formaient le trio offensif. De son côté, Claudio Ranieri optait pour un 4-1-4-1 avec King, présent à la pointe de l'attaque.

La suite après cette publicité

À Vicarage Road, les Skyblues se montraient tranchants d'entrée de jeu. Après un premier sauvetage incroyable de Pedro sur une tête de Laporte (4e), Sterling permettait aux siens de prendre les devants en reprenant de la tête une offrande de Foden (0-1, 4e). Totalement maîtres des débats, les coéquipiers de Grealish affichaient une possession de balle impressionnante (80% au cours du premier acte) et mettaient à mal la défense des Hornets. Déjà au départ de l'action, Silva profitait d'une frappe repoussée de Gündogan pour doubler la mise (0-2, 31e) et confirmer l'hégémonie des champions en titre dans cette première période. Au retour des vestiaires, City continuait de pousser mais Sterling, parti en contre, butait sur Bachmann (52e). Ce n'était que partie remise pour l'ancien Monégasque qui s'offrait finalement un doublé peu après l'heure de jeu (0-3, 64e). Malgré la réduction du score de Cucho Hernandez d'une belle frappe croisée (1-3, 74e), les hommes de Pep Guardiola contrôlaient parfaitement la fin de cette rencontre, marquée par le retour de De Bruyne, et signaient une cinquième victoire de rang en championnat. Avec ce nouveau succès (3-1), Manchester City s'installe, seul, en tête de Premier League. De son côté, Watford reste englué à une dangereuse 17e place.

Le classement de la Premier League

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Manchester City

Your City XI to face Watford! 🔥



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Sterling, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Carson, Stones, Ake, Jesus, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/vadfaBLLx1 — Manchester City (@ManCity) December 4, 2021

Le XI de Watford