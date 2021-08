L'ancien entraîneur de Rennes et Le Havre Didier Notheaux est décédé

L'ancien joueur et entraîneur français Didier Notheaux est décédé ce mercredi à l'âge de 73 ans. Formé au FC Rouen, il passera par le Stade Rennais, le Racing Club de Lens ou encore le CA Lisieux. Mais c'est sa carrière d'entraîneur qui marquera les esprits, avec plus de 25 ans de métier entre des clubs français, comme le Havre AC entre 1983 et 1988, où il a été champion de D2, le FC Sochaux-Montbéliard (95/96) ou Rennes (1991-1993).

Il a notamment lancé l'ex-international français Sylvain Wiltord chez les professionnels, avant d'exporter son expérience en Chine au Guangzhou Evergrande en 2005 ou encore dans des sélections africaines, comme le Burkina Faso (entre 1998 et 1999 puis en 2007) et le Bénin (entre 2006 et 2007).