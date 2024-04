L1 : la commission de discipline a rendu son verdict

Réunie comme à son habitude en milieu de semaine, la commission de discipline a rendu son verdict, suite à la 28e journée de Ligue 1. Les deux expulsés de la rencontre entre l’AS Monaco et le Stade Rennais, Martin Terrier et Thilo Kehrer ont récolté un match de suspension ferme. Mais Terrier aura un match de sursis en plus, puisqu’il avait été expulsé directement.

Outre ces deux cas, on note les futures suspensions de Harit et Gigot côté OM, Ugarte côté PSG, pour accumulation de cartons jaunes.

Le communiqué de la commission de discipline :

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Martin TERRIER (Stade Rennais FC)

Un match de suspension ferme

Thilo KEHRER (AS Monaco)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 16 avril 2024 à 0h00.

Ruben AGUILAR (RC Lens)

André AYEW (Havre AC)

Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC)

Samuel GIGOT (Olympique de Marseille)

Amine HARIT (Olympique de Marseille)

Christopher OPERI (Havre AC)

Abdoulaye TOURÉ (Havre AC)

Manuel UGARTE (Paris Saint-Germain)