L'Inter Milan dévoile un surprenant maillot extérieur pour 2020-21

Trois semaines après avoir présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021, l'Inter Milan et son équipementier Nike viennent de dévoiler la tunique extérieure des hommes d'Antonio Conte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce maillot est surprenant et qu'il risque de faire beaucoup parler.

La suite après cette publicité

Contrairement au maillot que porteront les coéquipiers de Romelu Lukaku à San Siro, la tenue extérieure ne propose pas les fameuses bandes verticales. À la place, Nike a décidé de miser sur un quadrillage avec des bords noirs et d'autres bleus sur un fond blanc qui est inhabituel sur un maillot de foot.

On peut noter que la couleur du sponsor Pirelli propose un léger dégradé de bleu en halo tandis que la virgule Nike est noire. À l'arrière, on retrouve aussi un quadrillage mais irrégulier et de taille différente pour le flocage du nom des joueurs et des numéro. L'autre sponsor maillot Driver est visible en bas, au dos du maillot.

Le col V du maillot a aussi la particularité d'être bicolore : noir d'un côté et bleu de l'autre. Le short est plus classique puisqu'il est principalement blanc, avec une fine bande noire d'un côté et bleue de l'autre, tandis que les chaussettes sont blanches avec encore une fois deux fines bandes noires et bleues.

Ce nouveau maillot extérieur de l'Inter Milan, dont certaines images avaient déjà fuité sur les réseaux sociaux, a déjà fait beaucoup parler de lui pour son look particulier. Il est dorénavant disponible à la vente et Nike pourra donc bientôt mesurer concrètement sa cote de popularité.

La collection Inter Milan 2020-21 est d'ores et déjà disponible sur la boutique Foot.Fr