LOSC : Paulo Fonseca jette un coup de froid sur la piste Gonçalo Borges

Toujours à la recherche d’un nouvel ailier, Lille s’était penché sur Gonçalo Borges (22 ans). Comme indiqué hier, le joueur forçait son départ vers la capitale des Flandres. Mais le transfert ne se fera pas comme l’a annoncé Paulo Fonseca en conférence de presse : « Notre intérêt pour Gonçalo Borges était public, mais au final le coach de Porto (Sérgio Conceição) a décidé de garder le joueur ». Le coach du LOSC en a profité pour réaffirmer ses besoins lors de ce mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

« Nous voulons un joueur à gauche et un attaquant. Nous avons des noms. À gauche, la situation est plus difficile. Mais je suis confiant en ce qui concerne l’attaquant. Si nous voulons continuer à être une équipe ambitieuse, ce n’est pas possible de faire cinq ou six mois sans un autre attaquant. » Après l’échec dans le dossier Gonçalo Borges, les Lillois vont devoir trouver d’autres pistes.