Coupe d'Italie : le Napoli gagne au forceps contre Empoli

Opposé au leader de Serie B, Empoli, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, le Napoli a tenu son rang contre un adversaire qui a défendu chèrement sa peau. C'est tout d'abord le défenseur Giovanni Di Lorenzo (1-0, 18e) qui a ouvert le score avant que le Suisse Nedim Bajrami réponde pour les visiteurs (1-1, 33e). C'est alors que s'est opéré un véritable jeu de ping-pong entre les deux équipes.

Avant la pause, Hirving Lozano a redonné l'avantage aux Partenopei (2-1, 38e) mais Empoli n'abandonnait pas et Nedim Bajrami se chargeait de remettre les deux équipes à égalité tout en s'offrant un doublé (2-2, 68e). Finalement, c'est Andrea Petagna qui a marqué le but décisif pour le Napoli juste après (3-2, 78e). Une victoire 3-2 qui permet aux joueurs de Gennaro Gattuso de rejoindre l'AC Milan et l'Inter Milan en quarts de finale.