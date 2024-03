Zinedine Zidane de retour à Bordeaux pour la bonne cause

Dans quelques semaines, Zinedine Zidane va rechausser les crampons dans quelques jours. En effet, le célèbre numéro 10 va participer à un match entre les légendes du Real Madrid et le FC Porto Vintage au stade Santiago-Bernabéu. Les bénéfices récoltés grâce à cette action seront reversés «pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et à la durabilité des projets socio-sportifs de la Fondation Real Madrid». ZZ va en faire de même avec les Girondins de Bordeaux comme l’explique Sud-Ouest.

En effet, à l’occasion des 100 ans du Parc Lescure, devenu le stade Chaban-Delmas, le club au scapulaire va organiser un match de gala le 14 mai. Dirigées par Laurent Blanc et Elie Baup, plusieurs légendes girondines, comme Zizou, Alain Giresse, Marius Trésor, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Pedro Miguel Pauleta ou encore Marouane Chamakh seront de la partie. Elles affronteront le Variétés Club de France, entraîné par Michel Platini et Jacques Vendroux et qui comptera dans ses rangs Christian Karembeu, Robert Pirès, Dominique Rocheteau, Grégory Coupet et Sidney Govou, ainsi que d’autres personnalités. Une partie des bénéfices sera reversée à des associations.