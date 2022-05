Real Madrid : comment l'affaire Mbappé a affecté la préparation de la finale de la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

En Espagne, le dossier Mbappé a passionné les foules, monopolisant les unes et les JT ces dernières semaines. Bien au-delà du football, puisque même les médias généralistes suivaient de très près l'évolution de ce dossier, dont l'issue a finalement été défavorable pour les Merengues. Pour le grand désarroi de beaucoup d'Espagnols, fans du Real Madrid, mais pour le bonheur de beaucoup d'autres, fans de l'Atlético, du FC Barcelone, ou même d'autres formations pas forcément très proches des Madrilènes. Une chose est sûre, de l'autre côté des Pyrénées, on a bien plus parlé de ce dossier mercato que de la finale de la Ligue des Champions, à tel point qu'on aurait même pu oublier que les troupes de Carlo Ancelotti avaient une échéance si importante dans un avenir si proche...

C'est donc dans un environnement médiatique assez tumultueux que le tacticien italien et ses hommes ont préparé cette finale. Mais comme l'indiquent les médias espagnols, ces derniers n'ont pas été spécialement impactés par le feuilleton Mbappé, et le vestiaire a été assez hermétique aux vagues de rumeurs et d'informations venant de tous les côtés. Bien sûr, ils ont quand même suivi ce qui se passait, mais n'ont pas été particulièrement touchés ni affectés par son issue, tout comme ils n'ont pas réagi à fleur de peau. Il faut dire qu'à Madrid, on a l'habitude de ce genre de feuilleton, qu'il concerne des joueurs présents dans l'effectif ou de potentiels nouveaux arrivants. Rien de nouveau sous le soleil donc pour les tauliers comme Luka Modric ou Karim Benzema, ou même Carlo Ancelotti, qui ont l'habitude de vivre au milieu de rumeurs concernant des joueurs comme Bale, Hazard, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Ramos depuis leur arrivée à Madrid, à un degré moindre certes.

Les joueurs ne pensent pas à Mbappé

« On pense à nous et à la finale. On déconnecte du reste. On sait ce qui se passe, mais pour nous ce n'est pas important. Rien ne vaut une finale », a ainsi résumé Thibaut Courtois. Aussi interrogé à ce sujet, Carlo Ancelotti a été assez bref lors du media day du Real Madrid : « on respecte les décisions et les clubs mais on ne parle pas de joueurs d'autres équipes. C'est simple, on doit penser à bien préparer la finale ». Même lorsque la tendance semblait favorable aux Madrilènes concernant Mbappé, l'ancien du PSG et de l'AC Milan restait plutôt impassible à ce sujet, évitant de s'enflammer ou d'en dire trop. Les Madrilènes ont donc préparé cette finale dans un climat plutôt serein, « avec les meilleures sensations possibles », comme l'a expliqué Rodrygo lors de cette journée portes ouvertes à Valdebebas.

Après la finale de 2018, face à Liverpool d'ailleurs, Cristiano Ronaldo avait ainsi sorti une bombe sur son avenir, expliquant que « ce fut très beau de jouer au Real Madrid ». Les jours précédents, la presse espagnole évoquait déjà des rumeurs de départ très prononcées, alors que le Portugais a fini par rejoindre la Juventus quelques semaines plus tard seulement. Ce qui n'avait visiblement pas déstabilisé l'équipe alors entraînée par Zinedine Zidane. L'avenir du Français lui-même était assez flou au moment où se disputait la finale, et il avait annoncé son départ cinq jours plus tard. Autant dire que si les joueurs madrilènes avaient réussi à faire l'impasse sur les rumeurs et les incertitudes concernant leur coach et leur meilleur joueur, ce n'est pas l'arrivée frustrée d'un joueur qui devrait les empêcher de dormir la nuit.

La préparation mentale, la clé

Certes, le discours public, face aux caméras, peut tout à fait être différent de ce qui se passe en réalité, mais pour le coup, on a tendance à croire les membres du vestiaire madrilène. Beaucoup d'entre eux vont disputer leur quatrième finale en l'espace de six ans, leur cinquième en huit ans même pour certains privilégiés comme Benzema et Marcelo entre autres, et savent donc parfaitement aborder ce genre de grand rendez-vous. D'ailleurs, à ce stade de la saison où l'équipe est déjà bien rodée, il s'agit avant tout d'un travail mental et physique, plus que tactique. « L'important, c'est la tête. Le physique, c'est dans la tête. C'est la clé », a ainsi affirmé Toni Kroos. D'autant plus que les deux équipes se sont déjà croisées en quarts la saison dernière et n'ont pas foncièrement changé.

Carlo Ancelotti a même reconnu que la préparation mentale a été la clé des remontadas effectuées par son équipe cette saison, expliquant qu'il était important de créer une bonne ambiance autour de l'équipe, et que les joueurs comme les employés arrivent à l'entraînement avec le sourire. Les joueurs du Real Madrid évoluent dans un environnement plutôt sain, que ça soit à Valdebebas où ils sont chouchoutés, où même dans leur vie privée, où l'énorme majorité de l'effectif a une vie plutôt tranquille et épanouie, sans entourage problématique ni affaires extra-sportives. Tout comme le travail d'Antonio Pintus sur le plan physique a permis aux joueurs d'arriver encore assez frais pour les deuxièmes périodes et réussir à renverser des situations peu évidentes. Autant dire que samedi soir, c'est un Real Madrid au top de sa forme que l'on va voir défier les Reds !