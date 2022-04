Rennes-Lorient : les compositions officielles

La 34e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un derby breton entre Rennes et Lorient (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 13 heures). Un match important pour les deux équipes, que ce soit dans la course aux places européennes ou bien le maintien. Les Rennais (4es, 56 pts) ont vu Monaco prendre seul la troisième place du classement après sa victoire à Saint-Etienne samedi (1-4) et restent sous la menace de Strasbourg et Nice qui jouent un peu plus tard dans la journée. Les Merlus (15es, 34 pts) pourraient également profiter de ce succès afin de prendre leurs distances avec la place de barragiste occupée actuellement par les Verts.

Bruno Genesio a effectué quelques changements par rapport à la rencontre face au RCSA en milieu de semaine. Majer fait son apparition au milieu de terrain en lieu et place de Martin. Laborde débute quant à lui sur le banc, remplacé par Guirassy à la pointe de l'attaque. Même chose pour Christophe Pélissier, avec deux changements à noter dans son onze de départ. Moffi et Laurienté laissent leur place à Boisgard et Monconduit.

Les compositions officielles

Rennes : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Tait, Santamaria, Majer, Bourigeaud - Guirassy, Terrier

Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Innocent, Abergel, Monconduit - Le Fée, Boisgard, Koné

